Ένα από τα μοναδικά 75 μοντέλα, αυτό το εξαιρετικά πολυπόθητο Aston Martin DB4GT του 1964 κάποτε ανήκε στον θρυλικό βρετανό ηθοποιό Peter Sellers και μάλιστα εμφανίστηκε στην ταινία The Wrong Arm of the Law. Σύντομα βγαίνει σε πληστηριασμό μέσω του οίκου RM Sotheby's, σίγουρα αξίζει κάθε σεντ.