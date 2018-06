Οι αναμείξεις των τροφών δημιουργούν δηλητήρια, εάν τρώτε λάθος. Το ιδανικό είναι τα φρούτα να τρώγονται μόνα τους. Η “τυχαία” φρουτοσαλάτα (δηλαδή η ανάμειξη οποιονδήποτε φρούτων) είναι χειρότερη κι από ένα κοτόπουλο με τηγανητές πατάτες. Μάλιστα, ανακατεύοντας ακτινίδιο μαζί με μπανάνα είναι χειρότερο από χάμπουργκερ! Η μπανάνα έχει άμυλο με πολλαπλά διατροφικά στοιχεία, ενώ το ακτινίδιο είναι δυνατό αντιοξειδωτικό, με περισσότερη βιταμίνη C από ένα κιλό λεμόνια.

