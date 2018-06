Το ρολόι, δόθηκε από τον McQueen στον προσωπικό του stuntman, για πάρα πολλά χρόνια, τον Loren Janes, ως δώρο, με την εξής αφιέρωση χαραγμένη στην πλάκα του: "TO LOREN, THE BEST DAMN STUNTMAN IN THE WORLD. STEVE ". Θεωρήθηκε ότι χάθηκε στη μεγάλη πυρκαγιά έξω από το Λος Άντζελες το 2016. Μία από τις πολύ λίγες φωτογραφίες του McQueen με το Rolex, που εμφανίζεται στο βιβλίο του: "Μια ζωή σε εικόνες", τον δείχνει να το φοράει στο σετ μιας σκηνής της ταινίας Papillon (Ο Πεταλούδας) του 1973.

Ο McQueen έδωσε το ρολόι στον Janes, ο οποίος διακινδύνευσε τη ζωή του για αυτόν σε πολυάριθμες επικίνδυνες ακροβατικές σκηνές σε γνωστές ταινίες όπως «Bullitt» and «The Great Escape», που γυρίστηκαν κάποτε στη δεκαετία του '70 και ο Loren Janes το φορούσε μέχρι το θάνατό του το 2017. Το σπίτι του Janes ήταν ένα από τα μόλις 18 που καταστράφηκε στην τραγική πυρκαγιά του LA και το ρολόι θεωρήθηκε αρχικά ότι έχει χαθεί στην πυρκαγιά.

Και εδώ η ιστορία γίνεται πραγματικά ενδιαφέρουσα: ο Michael Eisenberg, μεσίτης ακινήτων στο Beverly Hills κατασκευαστής και εξέχων συλλέκτης αναμνηστικών έμαθε για την απώλεια "και γνωρίζοντας την αντοχή των Rolex Submariners" ενθάρρυνε την οικογένεια του James να προσπαθήσει να το βρει στα ερείπια, την οποία έκαναν τελικά "μετά από λίγες μέρες ".

