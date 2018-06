Όλοι έχουμε κάνει one night stand, ΟΛΟΙ όμως, ακόμα και αυτοί που το αρνούνται πεισματικά. Οι "ξεπέτες" είναι μέσα στην ζωή και ειδικά το καλοκαίρι που τα πράγματα και οι ρυθμοί χαλαρώνουν. Ωστόσο τα one night stand δεν είναι πάντα ευχάριστα και κρύβουν μεγάλες αλήθειες, πολλές φορές αρκετά δυσάρεστες.

More in this category: