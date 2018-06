Με όμορφα διακοσμημένα χρώματα στo κόκκινo, λευκό και μπλε, την υπογραφή της Peroni, τα συλλεκτικά ποδήλατα "Martone for Peroni" είναι τώρα διαθέσιμα για αγορά αποκλειστικά στις Η.Π.Α. μέσω του martonecycling.com στα 895 δολάρια ανά τεμάχιο. Εμείς απλά ευχόμαστε να έρθει και στην Ελλάδα.

Η Martone Cycling Co. της Νέας Υόρκης, γνωστή για τα σούπερ κομψά ποδήλατα της, έχει συνεργαστεί με την ιταλική μάρκα Peroni Nastro Azzurro σχεδιάζοντας ένα πολύ cool καινούργιο ποδήλατο.

More in this category: