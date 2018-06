To boho λουκ μας αρέσει πολύ καθώς δίνει έναν αέρα ανεμελιάς και έχει μια νοσταλγία απο τα υπέροχη δεκαετία του 1970. Η σύγχρονη εκδοχή του θέλει τα αέρινα φαρδιά φορέματα να συνδυάζονται με ζώνες στην μέση για να αναδεικνύουν την γυναικεία σιλουέτα και cowboy boots. Τα καφτάνια είναι απο πολυτελή υφάσματα και τα τυρμπάν έχουν την τιμητική τους.

More in this category: