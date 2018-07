Ακόμη και αν δεν είχατε ποτέ ένα στην κατοχή σας, μπορείτε να θαυμάσετε τις λεπτομέρειες σχεδίασης αυτών των υπέροχα κατασκευασμένων ποδηλάτων, όπως παρουσιάστηκε στο βιβλίο του William Bevington: Classic Bicycle Design from Japan, που θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο από τον εκδοτικό οίκο Rizzoli.

