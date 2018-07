Ένας από τους καλύτερους συνθέτες της γενιάς του ο Τομ Πέτι και η μπάντα του, Τom Petty and the Heartbreakers, δεν σταμάτησαν ποτέ να χαρίζουν κομμάτια που ανήκουν στο καλό, αληθινό, ροκ.

