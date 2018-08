Η Oprah ήταν υπεύθυνη του Instagram για το περιοδικό O, The Oprah Magazine και απάντησε σε ερωτήσεις των θαυμαστών της πάνω σε διάφορα θέματα. Ένας από αυτούς, ρώτησε κάτι αρκετά προσωπικό. «Πώς είναι το τέλειο ραντεβού με τον Stedman;», της είπε, κι εκείνη δε δίστασε να λύσει την απορία του.

More in this category: