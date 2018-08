Η American Association of Pediatrics εξέδωσε πριν από λίγες ώρες μια νέα σύσταση συμβουλεύοντας τους γονείς να αποφεύγουν να δίνουν στα παιδιά τους κάποια τρόφιμα προκειμένου να τα προφυλάξουν από την κατανάλωση επικίνδυνων χημικών. Σύμφωνα με τη δήλωση που έχει τίτλο «Food Additives and Child Health», καλό είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο την ποσότητα επεξεργασμένων κρεάτων (π.χ. αλλαντικά, λουκάνικα κ.λπ.) και φαγητών σε πλαστικές συσκευασίες και κονσέρβες που καταναλώνουν τα παιδιά. Όπως εξηγεί ο δρ. Leonardo Teasande, επικεφαλής της ομάδας που έκανε την τεχνική μελέτη και εξέδωσε την ανακοίνωση «τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στα χημικά, επειδή η ποσότητα που καταναλώνουν είναι αρκετά μεγάλη σχετικά με το σωματικό βάρος τους αλλά και επειδή ο οργανισμός τους βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης.

