Οι συγκεκριμένες τσάντες θυμίζουν έντονα τα μικρά βαλιτσάκια των make up artist. Πολύ “σταθερά” και άκαμπτα. Οι Box bags κυκλοφορούν σε πολλά σχέδια και ακόμα περισσότερα υλικά.

More in this category: