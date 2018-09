Το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Pebble Beach Concours d'Elegance στο Carmel της Καλιφόρνια, οι εταιρείες δημοπρασιών Gooding & Co. και RM Sotheby's πωλούσαν δεκάδες vintage οχήματα και sport αυτοκίνητα για ένα συνολικό ποσό 275 εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των 20.000 επισκεπτών.

More in this category: