Πριν από 25 χρόνια το The Balvenie Distillery πυροδότησε μια επανάσταση στα σκωτσέζικα ουίσκι με το ντεμπούτο του DoubleWood, ένα πολύτιμο ουίσκι που ζούσε σε δύο διαφορετικούς τύπους ξύλινων βαρελιών.

Το βραβευμένο αποστακτήριο σύντομα είχε πολλούς ανταγωνιστές να μιμούνται τη μέθοδο υπογραφής της «ωρίμανσης διπλού βαρελιού», αν και η DoubleWood παρέμεινε το χρυσό πρότυπο.

Τώρα γιορτάζουν την 25η επέτειό της με το The Balvenie DoubleWood 25 Year Old, ένα ουίσκι περιορισμένης έκδοσης ειδικά κατασκευασμένη από τον Master των Malt David C. Stewart, ο οποίος έγινε Μέλος της Τάξης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE) από τη Βασίλισσα το 2016. Περιέχει το spirit που καθορίστηκε στο αποστακτήριο στο Dufftown της Σκωτίας το 1993, το ίδιο έτος που έκανε το ντεμπούτο του το πρωτότυπο DoubleWood 12 Year Old.