Η νέα συλλογή Savage x Fenty της διάσημης τραγουδίστριας παρουσιάστηκε στην Νέα Υόρκη με έναν μοναδικό τρόπο που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Σε ένα ξεχωριστό σκηνικό όμοιο του δεν έχει ξαναστηθεί για σόου εσωρούχων είδαμε γυναίκες με πολλούς διαφορετικούς σωματότυπους και πολλά plus size μοντέλα.

Τέλος τα six packs και τα δίμετρα supermodels

