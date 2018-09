Χάρη στο V8 8,5-λίτρων twin-turbo V8, το supercar McLaren 720S, με το look καρχαρία μπορεί να φτάσει από μηδέν στα 60 mph σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα και με τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 212 mph.

