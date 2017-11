Τον Ιανουάριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις 8 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ρουμανία), κυρίως του Ευρωπαϊκού Νότου και τις πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες για τις τιμές των νέων και καινοτόμων φαρμάκων, όπως αποκάλυψε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Ουσιαστικά, είναι το πρώτο βήμα για τη «συμμαχία του νότου» που εδώ και μήνες χτίζεται με στόχο τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Τα 8 κράτη αναμένεται να συγκροτήσουν 4 ζευγάρια, που το καθένα, εξ ονόματος όλων, θα αναλάβει να διαπραγματευθεί με τις φαρμακευτικές εταιρίες για καινούργια φάρμακα σε μια ομάδα θεραπειών.

Η κίνηση αυτή που στηρίζεται στην περυσινή Διακήρυξη της Βαλέτας εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη συνεργιών στον τομέα της υγείας ώστε να μειωθούν οι συνεχώς αυξανόμενες δαπάνες λόγω και της γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Παράλληλα αποτελεί βασική προτεραιότητα της ηγεσίας του Υπ. Υγείας που έχει ευρύτερο στόχο τη βελτίωση των δεδομένων στη χώρα για την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις κοινές διαπραγματεύσεις για τιμές και αποζημίωση φαρμάκων.

«Η μόνη περίοδος που έχουν αρχίσει να λαμβάνονται διαρθρωτικά μέτρα είναι η τωρινή», τόνισε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός μιλώντας στη Βουλή παρουσιάζοντας το παράδειγμα της ενεργοποίησης της επιτροπής διαπραγμάτευσης θεραπειών για την Ηπατίτιδα C. Όπως υποστήριξε, το προηγούμενο διάστημα η απουσία διαρθρωτικών μέτρων μας οδήγησε σε μέτρα που έπληξαν τα φθηνά φάρμακα, αρχικά τα γενόσημα και στη συνέχεια τα off patent, και λιγότερο τα on patent.

Ο υπουργός Υγείας, επιπλέον, αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο και αφορούν στις θεραπείες για το μελάνωμα, την πολλαπλή σκλήρυνση και την οικογενή υπερχοληστερολαιμία.

«Πρέπει πραγματικά στην επόμενη φάση, όταν θα ξεφύγουμε από την αυστηρή δημοσιονομική επιτήρηση να διεκδικήσουμε, με σοβαρό τρόπο και τεκμηρίωση, την ευκαιρία μεγαλύτερης κάλυψης των αναγκών του κόσμου», σημείωσε αναφερόμενος συνολικά στις δαπάνες για φάρμακα που ανέρχονται στα 2,5 δισ. (δαπάνη εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή).

Στο μεταξύ τη Δευτέρα, ο κ. Ξανθός θα έχει συνάντηση με τους επικεφαλής τόσο του ΣΦΕΕ όσο και της ΠΕΦ για το θέμα της ενοποίησης των προϋπολογισμών της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και της νοσοκομειακής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ. Σημειώνεται ότι το σχετικό άρθρο 14 αποσύρθηκε μετά από αντιδράσεις της ΠΕΦ απ΄το τελευταίο νομοσχέδιο και το όλο ζήτημα μπαίνει και πάλι σε φάση διαλόγου για να υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση σε περίπου 15 ημέρες.

Γιώργος Αλεξάκης