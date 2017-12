Αυτό το χειμώνα δεν θα σας «ρίξει κάτω» τίποτα, αφού η Lanes έχει ετοιμάσει την πιο ολοκληρωμένη σειρά της αγοράς για το ανοσοποιητικό, προσφέροντας φυσικές λύσεις για την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση του κοινού κρυολογήματος!

Για όσους επιθυμούν να ενισχύουν καθημερινά την άμυνα του οργανισμού τους, προλαμβάνοντας πιθανές ιώσεις, η Lanes διαθέτει ήδη μια μεγάλη γκάμα προϊόντων με Βιταμίνη C, τη No1 βιταμίνη C στην Ελλάδα! *.

Ξεκινάμε από τις γνωστές μας αναβράζουσες οι οποίες συνδυάζουν προστασία και μοναδικές γεύσεις! Τη δημοφιλή Vitamin C 1000mg όλοι τη γνωρίζουμε. Αυτό που πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε είναι ότι κυκλοφορεί και με εκχύλισμα ginseng. Επιπλέον, στην πλούσια γκάμα της Lanes προστίθενται και οι βιταμίνες C 500mg. Η Vitamin C+zinc, ενισχυμένη με ψευδάργυρο, καθώς και η μη όξινη Ester-C, που απευθύνεται σε όσους έχουν ανάγκη από βιταμίνη C, αλλά δεν την «αντέχει» το στομάχι τους, ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Βιταμίνες C για μικρά παιδιά? Η Lanes έχει φροντίσει και γι’ αυτό! Vitamin C 135mg με γεύση λεμόνι και πορτοκάλι. Κλείνοντας την κατηγορία των αναβραζουσών βιταμινών, για ακόμα πιο εξειδικευμένη «ασπίδα» προστασίας για το χειμώνα η Echinacea με βιταμίνη C είναι ότι πρέπει. Επιπλέον, οι βιταμίνη C της Lanes, διατίθεται και σε μορφή μασώμενης ή καταπινόμενης ταμπλέτας 100mg και 500mg.

Γνωρίζοντας καλά πως ο κάθε οργανισμός έχει, εκτός από διαφορετικές ανάγκες, και διαφορετικές προτιμήσεις, η Lanes εμπλούτισε ακόμα περισσότερο τη σειρά των βιταμινών C, προσφέροντας τώρα 3 νέες ενισχυμένες συνθέσεις με εξωτικές γεύσεις που... μετατρέπονται σ’ ένα κοκτέιλ φρούτων, μέσα στο ποτήρι σας!

Επιλέξτε ανάμεσα στη Vitamin C 1000mg με χυμό Cranberry, και γεύση κράνμπερι, κεράσι και σταφύλι, τη Vitamin C 1000mg με εκχύλισμα κουρκουμά και γεύση μαρακούγια, μάνγκο και ροδάκινο και τη Vitamin C 1000mg με γεύση ανανά και μάνγκο, που είναι ενισχυμένη με φυσικό χυμό πορτοκαλιού και.... φροντίστε την υγεία σας με τον πιο απολαυστικό τρόπο!

Η πλήρης σειρά της Lanes για το ανοσοποιητικό προσφέρει, επίσης, εξειδικευμένα προϊόντα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρίπης.

Το συμπλήρωμα διατροφής Royal Tonic αποτελεί ένα σπάνιο συνδυασμό μοναδικών, πρωτοποριακών φυτικών και φυσικών συστατικών που είναι γνωστά για την τόνωση του οργανισμού, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ιογενών λοιμώξεων και την αύξηση της ενέργειας. Με υψηλή περιεκτικότητα σε βασιλικό πολτό (1000mg), πρόπολη, βιταμίνη Β6 και πλούσια θρεπτικά συστατικά, όπως το πρωτόγαλα και τα μανιτάρια reishi και shiitake, το Royal Tonic είναι ιδανικό για περιόδους ανάρρωσης, ή για τις περιόδους που το ανοσοποιητικό σύστημα είναι εξασθενημένο, αφού πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό φυσικό «όπλο», σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή.

Το φυσικό σιρόπι Propol Care με πρόπολη, βασιλικό πολτό, βιταμίνη C, ψευδάργυρο και εκχυλίσματα ευεργετικών βοτάνων, συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος, στην αντιμετώπιση του πονόλαιμου και του βήχα, αλλά και στη διευκόλυνση της αναπνευστικής λειτουργίας.

Πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει συνεχώς καινοτόμες και προσιτές λύσεις για κάθε ανάγκη, η Lanes προσφέρει τώρα λύση και στην αντιμετώπιση του πονόλαιμου. Τώρα η δύναμη της πρόπολης, και σε καραμέλες Propolcare για το λαιμό. Ανακαλύψτε και τις 3 υπέροχες γεύσεις: Ευκάλυπτος & Μέντα για την απελευθέρωση της αναπνοής, Μέλι & Λεμόνι για την καταπράυνση του λαιμού, αλλά και Kids με γεύση Βατόμουρο, που θα ξετρελάνουν τους μικρούς μας φίλους!

Όποια, λοιπόν, κι αν είναι η ανάγκη σας αυτό το χειμώνα, το σίγουρο είναι πως θα την καλύψετε με κάποιο προϊόν από την πλήρη σειρά της Lanes για το Ανοσοποιητικό!

