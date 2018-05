Το βραβείο «Best Manager Award» έχει θεσμοθετηθεί από το European Network for Business and Industry Statistics (ENBIS), με έδρα το 'Αμστερνταμ. Έναν ανεξάρτητο Οργανισμό με σκοπό την προαγωγή της χρήσης στατιστικών μεθόδων στη διοίκηση επιχειρήσεων. Η έδρα του ENBIS είναι στο 'Αμστερνταμ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπερσίμης έλαβε το βραβείο «Best Manager Award» για το 2018 από το European Network for Business and Industry Statistics (ENBIS). Πρόκειται για σημαντική διάκριση, καθώς για πρώτη φορά το βραβείο απονέμεται σε Έλληνα και πρώτη φορά σε μάνατζερ δημόσιου οργανισμού. Παράλληλα, ο κ. Μπερσίμης εκλέχτηκε νέος πρόεδρος του European Healthcare Fraud & Corruption Network .

