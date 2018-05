Στον πληθυσμό της μελέτης δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες και το σκεύασμα κατέδειξε άριστη ασφάλεια. To Lanes AllergEnd αποτελεί μια νέα αποτελεσματική μη-φαρμακευτική επιλογή στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας με πολύ ενθαρρυντικές προοπτικές.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ένας Γάλλος γενικός γιατρός, παρατήρησε ότι οι αγρότες που εξέτρεφαν ορτύκια παρουσίαζαν λιγότερα συμπτώματα αλλεργίας σε σχέση με τους υπόλοιπους κατοίκους της ίδιας περιοχής. Έτσι δοκίμασε να χορηγήσει αυγά ορτυκιού σε ασθενείς με Αλλεργική ρινίτιδα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Σε συνέχεια της παρατήρησης αυτής, δημιουργήθηκε ένα συμπλήρωμα διατροφής με βάση φυσικά συστατικά που περιέχουν τα αυγά των ορτυκιών (SnizTop®) καθώς και ψευδάργυρο. Το συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής λάνσαρε η Lanes στην Ελληνική αγορά με το όνομα Lanes AlergEnd . To Lanes AlergEnd χρησιμοποιήθηκε σε μια καλά σχεδιασμένη ερευνητική μελέτη (τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή και ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο) η οποία έδειξε ότι η χορήγησή του βελτίωνε σε μεγάλο βαθμό τη ρινική απόφραξη που προκαλούν τα αλλεργιογόνα.

