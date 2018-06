Τη δημιουργία ειδικής διυπουργικού οργάνου για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου ανακοίνωσε ο Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κύριος Ιωάννης Μπασκόζος μιλώντας σε Συνέντευξη Τύπου με αφορμή την Ημέρα κατά του Καπνίσματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) διοργανώθηκε χτες από το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και το Ερευνητικό Εργαστήριο George D. Behrakis της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

