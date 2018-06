InterMed: Ιδρύθηκε 1996 από τον Κλέωνα Τσέτη, ο οποίος οραματίστηκε μια νέα πρωτοπόρα παραγωγική βιομηχανία στο χώρο της υγείας που θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών. Χάρη στα καινοτόμα προϊόντα της από τους τομείς των οδοντιατρικών, δερμοκαλλυντικών, γυναικολογικών, παιδιατρικών κλπ, επιδεικνύει συνεχή ανοδική πορεία. To αποτέλεσμα αυτής της πορείας, είναι η καθιέρωση της InterMed στην ελληνική και διεθνή αγορά με brands όπως τα Unisept, Chlorhexil, Eva, Reval και πολλά άλλα σκευάσματα.

