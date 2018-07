Τρεις σημαντικές διακρίσεις έλαβαν την περασμένη εβδομάδα οι φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη.

Ειδικότερα, στις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed απονεμήθηκε την Τρίτη 3 Ιουλίου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, Χρυσή Πιστοποίηση για το Υπεύθυνο και Ηθικό Επιχειρείν σύμφωνα με το μοντέλο Responsible Management Excellence Model.

Την ίδια ημέρα επίσης η InterMed, διακρίθηκε στα βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2018», που διοργανώθηκαν από τον Εκδοτικό Οργανισμό New Times Publishing, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ.

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις, αποτελούν αναγνώριση για τον ΟΦΕΤ σε θέματα Επιχειρηματικής Ηθικής, τοποθετώντας τον όμιλο στον επιχειρηματικό «χάρτη» με τις εταιρείες οι οποίες αντιστάθηκαν και εξακολουθούν να αντιστέκονται στην παρατεταμένη ύφεση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μόνο η UNI-PHARMA, την τελευταία εξαετία επένδυσε περί τα 64 εκατ. ευρώ, ενώ το πλάνο επενδύσεων το διάστημα 2018 - 2020 προβλέπεται να ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ.

Η Επιχειρηματική Ηθική αποτελεί κομβικό σημείο της φιλοσοφίας του Ομίλου Τσέτη, από την ίδρυσή της ακόμη πριν 55 χρόνια από τον αείμνηστο Κλέωνα Τσέτη, ο οποίος είχε οραματιστεί μία φαρμακοβιομηχανία που θα μπορεί να προσφέρει σκευάσματα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, παρέλαβε επίσης από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, την Πλατινένια Διάκριση για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δράση προσφοράς και αγάπης, την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗΣ», η οποία πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία. Η δράση αυτή, περιλαμβάνει δωρεάν ενημέρωση και πλήρες πακέτο εξετάσεων θυρεοειδούς (πρόληψη και θεραπεία) σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας και της Άγονης Γραμμής.

Τις δύο παραπάνω διακρίσεις παρέλαβε η κυρία Βικτώρια Μιχαηλίδου, HR Officer της UNI-PHARMA, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή της:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για τον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, τη UNI-PHARMA, την InterMed και την κυπριακή Pharmabelle, να παραλαμβάνει αυτές τις διακρίσεις, οι οποίες που συνδέονται άρρηκτα με δύο απ’ τις Αξίες μας, την Ηθική και την Ευθύνη, Ethos and Accountability».

Το βραβείο στα Diamonds of the Greek Economy 2018, παρέλαβε για την InterMed, ο International Sales Manager του Ομίλου κ. Γιώργος Σπίγκος, ο οποίος επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Τα πραγματικά διαμάντια της ελληνικής οικονομίας είναι όλες αυτές οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι πίσω από αυτές, που μοχθούν καθημερινά, που παλεύουν, που παράγουν στον τόπο μας και εξακολουθούν να επενδύουν στην Ελλάδα του 2018, παρά τις μεγάλες αντιξοότητες.

Η InterMed, φαρμακοβιομηχανία του ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, πορεύεται δημιουργικά έχοντας στο τιμόνι της τις κυρίες Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη, μεγάλα «οχυρά» τους εργαζόμενους, 470 σε όλο τον Όμιλο, αλλά και «φυλαχτό», τη μεγάλη κληρονομιά του αείμνηστου Κλέωνα Τσέτη, ο οποίος ήδη από πολύ νωρίς, είχε οραματιστεί μία σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία με καινοτόμα προϊόντα που θα καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου».

Οι διακρίσεις αυτές, καταδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι ο Όμιλος έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την έμφαση στην Ηθική, στην Καινοτομία, στην Αριστεία αλλά και στον Άνθρωπο. Η διοίκηση του Ομίλου, δηλώνει περήφανη που συνεχίζει να επενδύει και να παράγει στην Ελλάδα.