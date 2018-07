Η πλατφόρμα ΙΒΜ Watson for Oncology είναι ένα νέο σημαντικό βήμα της επιστήμης και της τεχνολογίας που βασίζεται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Πλέον, οποιοσδήποτε Έλληνας έχει στη διάθεσή του έναντι ενός προσιτού κόστους μια επιπλέον αξιόπιστη ογκολογική γνωμάτευση για το πρόβλημά του, μέσα από μια παγκόσμια βάση δεδομένων που ενημερώνεται συνεχώς και καθημερινά, από το σύνολο της πρόσφατης τεκμηριωμένης παγκόσμιας έρευνας και βιβλιογραφίας. Η τελευταίας γενιάς πλατφόρμα δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία εξελίσσεται η σύγχρονη ιατρική, λειτουργώντας ως ένα πολύτιμο «εργαλείο» για τον ιατρό.»

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, μέσω της πλατφόρμας ΙΒΜ Watson for Oncology , ο ογκολόγος ιατρός του Υγεία έχει πρόσβαση σε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να τον βοηθήσει να προσδιορίσει προτάσεις θεραπείας για τους πιο κοινούς καρκίνους, οι οποίες βασίζονται στην πιο πρόσφατη ιατρική βιβλιογραφία.

Η πλατφόρμα IBM Watson for Oncology, η οποία εκπαιδεύεται από το Memorial Sloan Kettering (MSKCC) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής υποστηρίζει το έργο των ογκολόγων ιατρών, του Υγεία κατά την κλινική λήψη ιατρικών αποφάσεων προσδιορίζοντας τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές από περισσότερα από 300 ιατρικά περιοδικά, 200 εγχειρίδια και σχεδόν 15 εκατομμύρια σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και αναλυτικές λεπτομέρειες πάνω στις διαφορετικές επιλογές θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές θεραπείας φαρμάκων και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Εθνικού Γενικού Αντικαρκινικού δικτύου των ΗΠΑ «ΝCNN». Το εν λόγω σύστημα παρέχει στον θεράποντα ογκολόγο ιατρό του Υγεία και στο Ογκολογικό Συμβούλιο ένα ενημερωμένο βοήθημα λήψης αποφάσεων.

Ο όμιλος Υγεία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι υιοθέτησε την πλατφόρμα IBM Watson for Oncology (WFO) με στόχο να παρέχει στους ογκολογικούς ασθενείς μια σύγχρονη, τεκμηριωμένη και εξατομικευμένη επιλογή θεραπείας.

More in this category: