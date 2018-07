Η Socialab, το digital-first advertising agency, με χαρά και υπερηφάνεια προσθέτει στη συλλογή της μια ακόμη σειρά από διακρίσεις και βραβεία. Κατά τη διεξαγωγή των Best in Pharmacy Awards, η Socialab κατάφερε να κατακτήσει 6 βραβεία για τις καμπάνιες της Lanes και του Bio-Oil, με τη σημαντικότερη διάκριση να αποτελεί το βραβείο “Product of the Year” που έλαβε για το brand Bio-Oil.