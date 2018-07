Τα Best In Pharmacy Awards πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά φέτος από το περιοδικό «Φαρμακευτικός κόσμος» και την Boussias Communications, φιλοδοξώντας να γίνουν θεσμός καθώς είναι η πρώτη και μοναδική διοργάνωση που επιβραβεύει τους καλύτερους της φαρμακευτικής αγοράς.

Η Lanes, κορυφαία επιλογή στα συμπληρώματα διατροφής, απέσπασε δύο σπουδαίες διακρίσεις στην πρώτη διοργάνωση των Best In Pharmacy Awards, με την καμπάνια «Βήχα; Είχα!» για τη σειρά Lanes PropolCare !

More in this category: