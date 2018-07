Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής Horny Goat Weed 250mg with maca (εταιρείας Nature's Bounty), επειδή περιέχει το μη εγκεκριμένο νεοφανές τρόφιμο Epimedium sagittatum, αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

