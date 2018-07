Η Πειραιώς αποτιμά την Ημιθέα στα βιβλία της, με κόστος ελαφρώς υψηλότερο των 100 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο, όμως, ότι το νοσοκομείο δεν έφθασε σε break even επίπεδο ούτε κατά την περσινή χρήση και διαθέτει αρνητική καθαρή θέση, η αγορά εκτιμά ότι οι προσφορές θα κινηθούν στην περιοχή των 75 με 90 εκατ. ευρώ.

More in this category: