To fund CVC Capital Partners στις αρχές του 2017 προχώρησε στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου του νοσοκομείου Metropolitan ενώ προς τα τέλη της περυσινής χρονιάς απέκτησε και το Ιασώ General. Προ λίγων ημερών ολοκλήρωσε την εξαγορά του μεριδίου της MIG (70,38%) στο νοσοκομείο Υγεία, προσφέροντας 0,95 ευρώ ανά μετοχή, και συνολικά 204,4 εκατ. ευρώ.

More in this category: