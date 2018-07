Τηλ.: 210-647-0056 ή 210 600 9800 εσωτ. 3113 or 3109

Με αφορμή την πρόσφατη εθνική τραγωδία που οδήγησε στην απώλεια της ζωής 91 ανθρώπων και έχει βαθύτατα συγκινήσει την παγκόσμια κοινότητα, το ερευνητικό εργαστήριο George D. Behrakis της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας και το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος-Office of Public Affairs διαθέτουν από σήμερα την επιστημονική τους υποδομή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

