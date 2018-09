Η επιχειρηματική και επιστημονική αριστεία, η καινοτομία, η προσφορά στην κοινωνία και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες αναδείχθηκαν στη χθεσινή λαμπρή τελετή απονομής των βραβείων Healthcare Business Awards 2018, από διακεκριμένους εκπροσώπους του κλάδου της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. Στην τελετή αυτή, ο Όμιλος Ευρωκλινικής, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ξεχώρισε στην Καινοτομία λαμβάνοντας το μοναδικό βραβείο που απονεμήθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη συγκεκριμένη κατηγορία για τα «Centers of excellence» στην χειρουργική του θυρεοειδούς και στην Καρδιοχειρουργική, ενώ διακρίθηκε και στον κλάδο της Κοινωνικής προσφοράς, λαμβάνοντας το ασημένιο βραβείο καλύπτοντας τις ιατρικές εξετάσεις σε περισσότερα από 1000 παιδιά κάθε χρόνο στους τρείς μεγάλους φορείς.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η μεγάλη και αναγκαία προσφορά όλων των παιδιατρικών εξετάσεων στους φορείς «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «Μαζί για το Παιδί» και «Κιβωτός του Κόσμου» στην Αττική, καθώς και τα επιστημονικά Κέντρα Αριστείας του Ομίλου Ευρωκλινικής, στην χειρουργική του θυρεοειδούς και στην Καρδιοχειρουργική, τα πρώτα «Centers of excellence» στον Ελλαδικό χώρο, επιλέχθηκαν στους δύο παραπάνω κλάδους ως πρωτοβουλίες άξιες ανάδειξης και επιβράβευσης.

