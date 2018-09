Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον μοριακό βιολόγο Ντάρεν Μπέικερ της Κλινικής Mayo της Μινεσότα, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Nature", σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν» και το "New Scienntist", πειραματίσθηκαν με ποντίκια, τα οποία είχαν μια γενετική μορφή άνοιας.

More in this category: