Αυξημένες κατά 2,7% οι δαπάνες για την Πληροφορική το 2017

Ανάπτυξη για την παγκόσμια αγορά Πληροφορικής, παρά τη διεθνή δυσμενή οικονομική συγκυρία, αναμένεται για το 2017.

Κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, οι δαπάνες για την Πληροφορική, σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα $3,5 τρις, αυξημένες κατά 2,7% σε σχέση με το 2016. Ωστόσο, οι εν λόγω προβλέψεις, οι οποίες ανήκουν στην εταιρεία Gartner, έχουν αναθεωρηθεί επί τα χείρω, με την εταιρεία να χαμηλώνει τον πήχη των προβλέψεων για το 2017, από 3%, που ήταν η αρχική εκτίμηση σε 2,7%.

“Το 2017 θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης των δαπανών για το ΙΤ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ορισμένες νέες μεγάλες τάσεις της τεχνολογίας, ήδη, δίνουν θετικές ενδείξεις, όπως το Cloud, το Βlockchain και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Μάλιστα, η πορεία τους προδιαθέτει για αύξηση των δαπανών για την Πληροφορική σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 2,7%. Ωστόσο, η πολιτική αβεβαιότητα σε κάποιες αγορές έχει καλλιεργήσει μια στάση αναμονής σε επιχειρήσεις, Οργανισμούς και δημόσιους φορείς αναφορικά με τις επενδύσεις στην Πληροφορική”, εξηγούν οι αναλυτές της Gartner.

Οι ίδιοι δηλώνουν συγκρατημένα μόνο αισιόδοξοι για την πορεία της αγοράς το 2017, με τον προβληματισμό τους να συνδέεται με την παγκόσμια πολιτική αβεβαιότητα. Οι ίδιοι εξηγούν ότι αφενός θα υπάρξουν επιχειρήσεις και καταναλωτές, που θα θελήσουν να εκμεταλλευθούν την ψηφιακή πρόκληση, αφετέρου, όμως, θα υπάρξουν και εκείνοι που θα αναβάλλουν ή θα ακυρώσουν επενδύσεις στην Πληροφορική.

Οι συσκευές

Αναλυτικά, από τους επιμέρους τομείς της αγοράς, αυτός των συσκευών (PCs, tablets, ultramobiles και κινητά τηλέφωνα) θα παραμείνει στάσιμος το 2017, στα επίπεδα που είχε διαμορφωθεί το 2016, ήτοι στα $589 δις. Σύμφωνα με την ανάλυση της Gartner, ένας νέος κύκλος αντικατάστασης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε συνδυασμό με την τιμολογιακή πολιτική στον τομέα των ultramobiles, θα βοηθήσει την αγορά να ανακάμψει το 2018. Οι αναλυτές της εταιρείας υπογραμμίζουν ότι στις αναδυόμενες αγορές τα κινητά τηλέφωνα και τα smartphones χρησιμοποιούνται ως βασική υπολογιστική μηχανή και ως εκ τούτου, ο αναμενόμενος κύκλος αντικατάστασης θα ξεκινήσει σε αυτές πιο νωρίς απ’ ό,τι στις λεγόμενες “ώριμες” αγορές.

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Σύμφωνα με την ανάλυση της Gartner (IT Spending Forecast: What Will Make Headlines in 2017), η παγκόσμια αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής προβλέπεται να αυξηθεί 4,2% το 2017, στα $938 δις. Οι επενδύσεις στην «ψηφιακή επιχείρηση», στους «έξυπνους» αυτοματισμούς και στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών με κριτήριο την καινοτομία να συνεχίζουν να κατευθύνουν την αγορά. Στον τομέα του Enterprise Software αναμένεται άνοδος της τάξης του 6,8% το 2017 με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται σε $ 355 δις., ενώ στην κατηγορία των Data Centre Systems προβλέπεται βελτίωση κατά 2,6% το τρέχον έτος στα $175 δις.