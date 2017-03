Περί τις 30.000 συναλλαγές μέσω "mobile money" το λεπτό, παγκοσμίως

Υπό πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό θέτει το χώρο των τραπεζικών συναλλαγών, η στροφή των καταναλωτών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών. Η αγορά του λεγόμενου “mobile money” αποκτά καθημερινά νέους χρήστες με τις σχετικές συναλλαγές να γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως μεταδίδει ο sepe.gr, σύμφωνα με έρευνα, που παρουσίασε το GSMA στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο του Mobile World Congress, στα τέλη του 2016 υπήρχαν, διεθνώς, περισσότεροι από μισό δισεκατομμύριο εγγεγραμμένοι σε υπηρεσίες “mobile money” σε 92 χώρες ανά τον κόσμο. Μόνο το Δεκέμβριο του 2016 στην παγκόσμια αγορά πραγματοποιήθηκαν 1,3 δισεκατομμύρια αντίστοιχες συναλλαγές, δηλαδή, κατά μέσο όρο 30.000 συναλλαγές ανά λεπτό ή 43 εκατ. συναλλαγές την ημέρα.

Ειδικά σε κάποιες αναδυόμενες αγορές, μάλιστα, οι υπηρεσίες “mobile money” αποτελούν, ήδη, κινητήρια δύναμη για τον τραπεζικό κλάδο, αλλά και τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ίδιας έρευνας, το μέσο κόστος για την αποστολή χρημάτων μέσα από πλατφόρμες “mobile money” είναι το μισό από το αντίστοιχο που απαιτείται για την αποστολή διεθνών εμβασμάτων. Με περίπου 2 δις ανθρώπους στον πλανήτη να μην έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, η δυναμική του “mobile money” για το μέλλον είναι ακόμη πιο ισχυρή.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η έκτη κατά σειρά έρευνα του GSMA (State of the Industry Report on Mobile Money) αποτελεί, πρακτικά, ένα “πανόραμα” των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών, σε παγκόσμιο επίπεδο, την τελευταία δεκαετία - από την πρώτη συναλλαγή “mobile money”, που διενήργησε η εταιρεία M-Pesa στην Κένυα, μέχρι σήμερα που υπάρχουν διεθνώς περίπου 280 σχετικές υπηρεσίες.

Όπως διαπιστώνει η έρευνα, η χρήση του "mobile money", ειδικά σε κάποιες γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη, όπως η υποσαχάρια Αφρική, είναι πολύ σημαντικές για τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. “Οι πάροχοι mobile υπηρεσιών βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του success story. Η δημοτικότητα της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών, δείχνει πόσο σημαντικό είναι το οικοσύστημα του mobile για την επίτευξη των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης”, σημειώνει ο γενικός διευθυντής του GSMA, Mats Granryd.

Προοπτικές



Η αγορά των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου, που, ήδη, βρίσκεται ως κορυφαίο θέμα στην ατζέντα των τραπεζικών ιδρυμάτων, αναμένεται να αποκτήσει, έως το 2022, τη δομή μιας “ώριμης” αγοράς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Strategy Analytics, η αξία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, μέσω κινητών, θα ξεπεράσει τα $200 δις το 2016, για να υπερδιπλασιαστεί στα $571 δις έως τα τέλη του 2022.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι την αγορά των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω κινητών, θα τροφοδοτήσει η ζήτηση για τραπεζικές υπηρεσίες στις αναδυόμενες αγορές, αλλά και η αυξανόμενη διείσδυση των υπηρεσιών “mobile money” σε περιοχές, όπως η Αφρική. Καταλύτη θα αποτελέσει η είσοδος των social media στη συγκεκριμένη αγορά, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν στα μέλη τους να χρησιμοποιούν τις on-line πλατφόρμες και για τραπεζικές εργασίες. Αν και οι αναλυτές δεν πιστεύουν ότι τα social media μπορεί να είναι οι τράπεζες του μέλλοντος, θεωρούν ότι το εν λόγω κανάλι μπορεί να απογειώσει το “mobile money”.