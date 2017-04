Οι λόγοι που οι καταναλωτές φοβούνται τις online αγορές

Οι φόβοι ότι τα προσωπικά δεδομένα τους δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σωστά, είναι ο βασικός λόγος που το 49% των χρηστών του Διαδικτύου δεν πραγματοποιεί online αγορές και συναλλαγές. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Ipsos και το Centre for International Governance Innovation (CIGI), σε συνεργασία με το United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) και την Internet Society