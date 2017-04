Η Uber φιλοδοξεί να έχει και ιπτάμενα ταξί το 2020!

Πριν από ημέρες στο Reporter γράψαμε για το ιπτάμενο αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε σε έκθεση στο Μονακό και αναμένεται να... κυκλοφορήσει το 2020. Εκτός όμως από το Aero Mobil Flying Car, την ίδια χρονιά αναμένεται να τεθούν στην κυκλοφορία και τα πρώτα ιπτάμενα ταξί!

Η Uber αποκάλυψε τα σχέδιά της για την κατασκευή ιπτάμενων ταξί ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Ντάλας, την Τρίτη. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το πλάνο που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει ένα ευρύ δίκτυο ιπτάμενων ταξί που θα τεθεί σε εφαρμογή στις μεγάλες πόλεις μέχρι το 2020.

Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με διάφορες εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών και εταιρείες ακινήτων αλλά και με την ChargePoint Inc. που θα παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο.

Σύμφωνα με τα πλάνα, τα VTOL (electrical vertical take off and landing) οχήματα, όπως τα ονομάζει, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από το Ντάλας-Φορτ Γουορθ ενώ κάποιες δοκιμές θα γίνουν ταυτόχρονα και στο Ντουμπάι.

Αν το εγχείρημα πετύχει, μια διαδρομή 30 λεπτών από τη μία άκρη του Σαν Φρανσίσκο (που είναι η έδρα της εταιρείας) έως την άλλη, θα μειωθεί σε μόλις τρία λεπτά.