Παγκόσμια πρωτοβουλία για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Σε σημείο - κλειδί για την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία εξελίσσεται το ηλεκτρονικό εμπόριο και δεν είναι τυχαίες οι σημαντικές πρωτοβουλίες που λαμβάνουν διάφοροι διεθνείς οργανισμοί.

Από τις πιο πρόσφατες και πλέον ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, όπως σημειώνει το sepe.gr ήταν αυτή κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και στην οποία αποφασίστηκε η έναρξη του προγράμματος eTrade for All Online Platform. Μίας πλατφόρμας, στόχος της οποίας είναι η προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στις αναπτυσσόμενες αγορές μέσα από μία σειρά σχετικών δράσεων.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια και δεν είναι τυχαίο ότι ο WITSA, η παγκόσμια ένωση των συνδέσεων εταιρειών ψηφιακών τεχνολογιών παγκοσμίως, ανακοίνωσε την πλήρη στήριξη της.

Σύμφωνα με τον WITSA, η πλατφόρμα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που με τη σειρά του θα βοηθήσει και στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Όπως και η περαιτέρω ενίσχυση της διείσδυσης του Διαδικτύου, καθώς εκτιμάται ότι αν η πρόσβαση στο Internet φθάσει στις αναπτυσσόμενες χώρες στα ίδια επίπεδα με εκείνα στις ανεπτυγμένες, τότε εκτιμάται ότι η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ μπορεί να φθάσει στα $2,2 τρις συν τη δημιουργία περισσότερων από 140 εκατ. νέων θέσεων εργασίας στις εν λόγω χώρες.

Γι’ αυτό και ο UNCTAD υποστηρίζει, όπως διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, την άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, προκειμένου να είναι εφικτοί οι στόχοι που έχουν τεθεί.