Χάκερ προς Disney: Πληρώστε για να μη διαρρεύσουμε ταινία σας

Χάκερ ζητούν από την Disney να καταβάλλει λύτρα για να μη διαρρεύσουν οι «Πειρατές της Καραϊβικής 5», σύμφωνα με τον Guardian.

Όπως αποκάλυψε δημοσιογράφος του Hollywood Reporter, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας , Bob Iger είπε στους υπαλλήλους του ότι χάκερ ισχυρίζονται ότι υπέκλεψαν την ταινία και θα τη διαρρεύσουν τμηματικά στο διαδίκτυο εάν δεν τους καταβάλλουν την Δευτέρα λύτρα σε bitcoin.

Σύμφωνα με το διαδικτυακό περιοδικό Deadline.com, οι χάκερ υπέκλεψαν την τελευταία ταινία της σειράς, με τίτλο “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tale”. Η ταινία πρόκειται να προβληθεί στις 25 Μαΐου στις αίθουσες.

Επιπλέον ο κ.Iger ανέφερε ότι οι εκβιαστές απειλούν ότι θα διαρρεύσουν πέντε λεπτά από την ταινία και στη συνέχεια εικοσάλεπτα τμήματα, μέχρις ότου καταβληθούν σημαντικά λύτρα.