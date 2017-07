Πίεση στα οικονομικά μεγέθη των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, παγκοσμίως, θα ασκήσει, στη διάρκεια του 2017, η σταδιακή κατάργηση των τελών περιαγωγής σε πολλές βασικές αγορές, της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης. Καθώς οι βασικές αγορές ανά τον κόσμο εισάγουν το “Roam Like Home”, τα έσοδα των φορέων εκμετάλλευσης από τη διεθνή περιαγωγή αναμένεται να μειωθούν κατά 11% το 2017. Να σημειωθεί ότι η λογική του “Roam Like at Home” εκτός από την Ευρώπη, ήδη, υπάρχει ως τάση στη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Το “Roam Like Home” δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες κινητών τηλεφώνων να χρησιμοποιούν - σε μηνιαία βάση - φωνητικά μηνύματα, μηνύματα sms, αλλά και κλήσεις και δεδομένα, κατά τη διάρκεια της περιαγωγής, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.

Η υποχρέωση στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, με την ονομασία “Roaming Like At Home plus - RLAH+”, επιβάλλεται στο πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού Kανονισμού για τη διεθνή περιαγωγή και έχει στόχο την κατάργηση των όποιων - επιπλέον των εθνικών - χρεώσεων περιαγωγής εντός της ΕΕ μετά τις 15 Ιουνίου 2017. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, κάθε κλήση/αποστολή sms από τις χώρες (όπου αυτός ισχύει), χρεώνεται όπως τα λεπτά ομιλίας/sms προς όλα τα δίκτυα (σύμφωνα με το οικονομικό πρόγραμμα του συνδρομητή), ακόμα κι αν η κλήση/αποστολή sms απευθύνεται προς συνδρομητή της ίδιας εταιρείας.

Η κατάργηση των τελών περιαγωγής βρίσκεται στην “καρδιά” της μεταρρύθμισης της αγοράς Τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ, καθώς, μεταξύ άλλων, η “πτώση των τειχών” της περιαγωγής θα εισφέρει €110 δις ετησίως στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Μείωση εσόδων

Από την άλλη πλευρά, νέα έρευνα της Juniper Research (Mobile Roaming: Regulations, Opportunities & Emerging Sectors 2017-2022) προβλέπει ότι τα ετήσια έσοδα των παρόχων, ύψους $54 δις το 2016 θα μειωθούν σε $48 δις δολάρια το 2017, καθώς τα έσοδα από την αυξημένη χρήση σε πολλές αγορές του εξωτερικού δεν θα αντισταθμίζουν εκείνα που χάνονται λόγω χαμηλότερων τελών περιαγωγής στην ΕΕ.

Ο συγγραφέας της έρευνας Nitin Bhas σχολιάζει ότι αυτή η μείωση των παγκόσμιων εσόδων οφείλεται σε πτώση κατά 33% των ευρωπαϊκών εσόδων περιαγωγής, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την κατάργηση των προσαυξήσεων του Roaming. “Παρ’ όλο που αναμένουμε ότι τα τιμολόγια περιαγωγής εκτός Ευρώπης θα παραμείνουν σημαντικά υψηλότερα, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να στραφούν σε καινοτόμα “πακέτα” και προσαρμοσμένες τιμές για τη διατήρηση ή την αύξηση των εσόδων από ταξιδιώτες και μετανάστες”, αναφέρει η σχετική έκθεση.

Η έρευνα προβλέπει, εξάλλου, ότι τα έσοδα των παρόχων θα αρχίσουν να ανακάμπτουν από το 2018, μετά από μια σημαντική αύξηση των ενεργών συνδρομητών και της χρήσης δεδομένων.

Πηγή: sepe.gr