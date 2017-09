Το πλέον δημοφιλές εργαλείο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών παραμένει το email παρά το διογκούμενο ανταγωνισμό, που υφίσταται από τις πλατφόρμες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων. Αν και η δημοτικότητα των εναλλακτικών αυτών καναλιών είναι σαφώς σε άνοδο, για τους περισσότερους επαγγελματίες το email εξακολουθεί να είναι το εργαλείο με την πιο σταθερή απόδοση.

Σύμφωνα με έρευνα που επικαλείται το eMarketer, για εννέα στους δέκα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συνεχίζει να είναι το κυρίαρχο κανάλι, ακόμα κι όταν εμφανίζονται άλλες πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων. Συγκεκριμένα, εννέα στους δέκα marketers στη Βόρεια Αμερική δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να προσελκύσουν το κοινό τους (Email Marketing Benchmarks 2017: Metrics Steady as Data Creates Better Context and Relevance).

“Ενώ υπάρχει ανησυχία ότι οι νεότερες πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων θα απομακρύνουν το κοινό από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γενικά, ακόμη και οι νεότερες ηλικιακά ομάδες του πληθυσμού δείχνουν να παραμένουν πιστές στο email”, αναφέρουν σχετικά αναλυτές του eMarketer, σύμφωνα με το sepe.gr.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, καθώς ο όγκος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυξάνεται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο, είναι πιθανό ότι οι χρήστες γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί για πιο προσαρμοσμένα και στοχευμένα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα eMarketer, η κυριαρχία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ισχύει σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Μια έρευνα του Μαΐου 2017 διαπίστωσε ότι όλοι όσοι εργάζονται στην υγειονομική περίθαλψη ή τον κλάδο των φαρμακείων, καθώς και στο χώρο των ταξιδιών και της φιλοξενίας, χρησιμοποίησαν το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έρευνα DMA και Demand Metric). Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (96%), οι εκδοτικοί οίκοι και τα μέσα ενημέρωσης (93%) και οι υπηρεσίες μεταξύ επιχειρήσεων (90%) ήταν, επίσης, ισχυροί χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι έμποροι λιανικής δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν λιγότερο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αν και η χρήση κυμάνθηκε στο υψηλό 81%.

Στόχοι

Οι επαγγελματίες χρήστες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στοχεύουν, κυρίως, στην απόκτηση πελατών. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (67%) των ερωτηθέντων, που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα τον περασμένο Δεκέμβριο, ανέφεραν ότι η προσέλκυση νέων πελατών είναι ο κορυφαίους στόχος μάρκετινγκ για το 2017. Οι αυξημένοι δείκτες αναγνωρισιμότητας και η διατήρηση των πελατών ήταν, επίσης, κοινοί στόχοι, καθώς τους ανέφερε το 44,8% του 40,6% αντίστοιχα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το eMarketer, ο αριθμός των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποστέλλονται και λαμβάνονται, επίσης, επεκτείνεται. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ομίλου Radicati τον Φεβρουάριο του 2017, 269 δις μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιχειρήσεις και καταναλωτές, αποστέλλονται καθημερινά παγκοσμίως το 2017. Ετησίως, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατά περίπου 4,4% μέχρι το 2021, οπότε 319,6 δισεκατομμύρια ηλεκτρονικά μηνύματα θα αποστέλλονται και θα λαμβάνονται καθημερινά.