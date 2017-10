Ριζικές αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό τομέα επιφέρουν ήδη - παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα - οι εταιρείες της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintechs). Τις σημαντικές αυτές αλλαγές εξετάζει η Deloitte και το World Economic Forum, μέσω της έκθεσης “Beyond Fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial services”. Η έκθεση εστιάζει σε στοιχεία που προέκυψαν μετά από τριετή έρευνα πάνω στο μετασχηματιστικό ρόλο των fintechs στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.