Η επιστήμη των υπολογιστών ενθαρρύνει την καινοτομία, την κριτική σκέψη και ενθαρρύνει τους φοιτητές να δημιουργήσουν ισχυρά εργαλεία για την επίλυση σημαντικών προκλήσεων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετοί φοιτητές που έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις τεχνικές δεξιότητές τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην Google, στοχεύουν να εξοπλίσουν τους φοιτητές όλων των ειδικοτήτων με τις δεξιότητες να γίνουν δημιουργοί της τεχνολογίας, και όχι μόνο καταναλωτές,. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της να ενθαρρύνει περισσότερους φοιτητές να μάθουν πληροφορική και να εξασφαλιστεί ότι όλοι τους έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες που χρειάζονται για το μέλλον τους, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φέτος, η Google έλαβε σχεδόν 500 αιτήσεις και ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία επιλογής. Τελικά χρηματοδότησε 60 πρωτοβουλίες σε 33 χώρες, δύο από τις οποίες στην Ελλάδα: το "Tess Code Festival" που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής, Τμήμα Μακεδονίας-Θράκης, στη Θεσσαλονίκη και το “Girls go from A to Coding” με επικεφαλής τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μηχανικών Υπολογιστών, στην Αθήνα. Μαζί, θα βοηθήσουν σχεδόν 800 μαθητές μέσω των δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής εβδομάδας προγραμματισμού.

Το "Tess Code Festival" (14-15 Οκτωβρίου) θα εμπλέξει και θα εμπνεύσει τους μαθητές στον προγραμματισμό και θα τους μυήσει στον συναρπαστικό κόσμο της τεχνολογίας με ένα σαββατοκύριακο γεμάτο κώδικα. Το “Girls go from A to Coding” είναι μια εξωσχολική πρωτοβουλία ευέλικτης τεχνικής ανάπτυξης λογισμικού στην οποία δύο προγραμματιστές συνεργάζονται σε ένα σταθμό εργασίας, κατά την οποία τα πιο άπειρα κορίτσια στον προγραμματισμό θα συνεργάζονται με πιο έμπειρα για να τους διδάξουν και να υποστηρίξουν την πορεία εκμάθησης τους.

Η Google είναι στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξει όλες αυτές τις μεγάλες προσπάθειες, οι οποίες είναι μόνο ένα μικρό μέρος των χιλιάδων πρωτοβουλιών που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν. Συγχαρητήρια σε αυτούς τους οργανισμούς!

Ελπίζουμε να δούμε τον ενθουσιασμό να συνεχίζεται! Δείτε τη σελίδα της εκδήλωσης της Εβδομάδας Προγραμματισμού για να δείτε όλες τις διαφορετικές δραστηριότητες.