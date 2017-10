Το Facebook υπέγραψε συμφωνία με δέκα μεγάλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, για να συμμετάσχουν σε μια δοκιμή, που θα επιτρέπει στους χρήστες του μεγαλύτερου μέσου κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πρόσβαση από την κινητή συσκευή τους (μόνο Android προς το παρόν) σε ένα περιορισμένο αριθμό δέκα online άρθρων το μήνα από κάθε μέσο ενημέρωσης ή σε μια επιλογή άρθρων που θα αποφασίζουν οι εκδότες.

Στη συνέχεια, οι χρήστες, αν θέλουν πλήρη πρόβαση στο ειδησεογραφικό περιεχόμενο, θα έχουν την επιλογή να γίνουν κανονικοί συνδρομητές, μέσω των ιστοτόπων των εφημερίδων.

Το Facebook, μεταδίδει το ΑΠΕ, δεν θα παίρνει ποσοστό για κάθε πληρωμένη συνδρομή στο μέσο ενημέρωσης. Η συμφωνία θα αρχίσει να εφαρμόζεται τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Apple δεν συμμετέχει στη συμφωνία, επειδή διεκδικεί μερίδιο 30% από κάθε συνδρομή σε μέσο ενημέρωσης, η οποία θα κλείνεται μέσω δικής της συσκευής με εφαρμογές iOS.

Στη νέα συμφωνία συμμετέχουν γνωστά ονόματα του Τύπου: Washington Post, The Economist, Boston Globe, Bild, Spiegel, La Repubblica, The Telegraph, Le Parisien, The Houston Chronicle, The San Francisco Chronicle, The Baltimore Sun, The Los Angeles Times, The San Diego Union-Tribune.

Κάποια άλλα μέσα, όμως, όπως η Wall Street Journal και οι Financial Times αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους, ενώ οι New York Τimes ακόμη το συζητάνε.

Το Facebook φαίνεται να αλλάζει στρατηγική, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, προσπαθώντας πλέον όχι να «απομονώσει» τους χρήστες του στη δική του επικράτεια, αλλά να ενισχύσει τους δεσμούς του με τα αξιοσέβαστα μέσα ενημέρωσης, ιδίως μετά τις επικρίσεις που έχει δεχτεί ότι ευθύνεται σημαντικά για την παγκόσμια εξάπλωση κάθε είδους ψευδών ειδήσεων τα τελευταία χρόνια.

Επίσης θέλει να εξομαλύνει τις σχέσεις του με μερικούς εκδοτικούς οργανισμούς, οι οποίοι βλέπουν τα άρθρα τους να κυκλοφορούν ευρέως μεταξύ των δύο δισεκατομμυρίων μηνιαίως χρηστών του Facebook, χωρίς όμως αυτό να «μεταφράζεται» σε αυξημένους συνδρομητές για τα μέσα ενημέρωσης.

Οι εκδότες που δεν θα συμμετάσχουν στη συμφωνία, έχουν δυσαρεστηθεί, επειδή το Facebook αρνείται να τους δώσει στοιχεία για το ποιοι χρήστες του διαβάζουν δωρεάν τα άρθρα τους, ωσότου οι χρήστες αποφασίσουν να γίνουν συνδρομητές των εφημερίδων.

Εκπρόσωπος της εταιρείας Dow Jones, θυγατρικής της News Corp, που εκδίδει την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ), δήλωσε ότι το νέο πιλοτικό πρόγραμμα αποτελεί πισωγύρισμα σε σχέση με τη στρατηγική για την online πρόσβαση στο περιεχόμενό της που έχει υιοθετήσει η εφημερίδα.

«Δέκα δωρεάν άρθρα είναι πάρα πολλά» δήλωσε. Οι βρετανικοί Financial Times, που -όπως και η WSJ- χρεώνουν για την πρόσβαση των χρηστών τους στα online άρθρα τους, δεν είναι επίσης πρόθυμοι να αλλάξουν την έως τώρα στάση τους. Οι New York Times βρίσκονται σε διάλογο με το Facebook, δήλωσε εκπρόσωπός τους, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.