Τρία νέα iPhone σχεδιάζει να λανσάρει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Apple μέσα στο 2018.

Πρόσφατη αναφορά του αναλυτή Ming-Chi Kuo της KGI Securities αναφέρει πως και τα τρία μοντέλα του 2018 θα ακολουθήσουν ένα full-screen design στα πρότυπα που έθεσε το iPhone X και θα διαθέτουν TrueDepth camera.

Συγκεκριμένα τα τρία νέα μοντέλα του iPhone θα είναι:

iPhone X 5.8 ιντσών (OLED)

iPhone X Plus 6.5 ιντσών (OLED)

iPhone 6.1 ιντσών (LCD)

Το iPhone X (2018) αναμένεται να διατηρήσει την ανάλυση των 1,125×2,436 (458 pixels per inch), ενώ το iPhone X PLus (2018) των 6.5 ιντσών φημολογείται πως θα ανεβάσει τον πήχη στα 480 με 500 PPI (pixels per inch).

Το οικονομικότερο μοντέλο του 2018 με την οθόνη LCD των 6.1 ιντσών αναμένεται να διαθέτει πάνελ με 320-330 PPI (pixels per inch) και η πρώτη εκτίμηση για την τιμή διάθεσης στις ΗΠΑ είναι μεταξύ $649 και $749.