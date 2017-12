«Haven» (καταφύγιο) είναι το όνομα εφαρμογής που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα ο, διάσημος για την υπόθεση των διαρροών σχετικά με τις μαζικές ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις της NSA, Έντουαρντ Σνόουντεν: Αντικείμενό της είναι η μετατροπή οποιουδήποτε Android τηλεφώνου σε ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας απέναντι σε παρακολουθήσεις και κάθε είδους «εισβολές» από κατασκόπους ή απλά αδιάκριτους.

Το Haven είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να εγκαθίσταται σε φθηνά τηλέφωνα Android και χρησιμοποιεί τις κάμερες, τα μικρόφωνα και τα επιταχυνσιόμετρά του για να παρακολουθεί κάθε κίνηση, ήχο ή αναταραχή στο τηλέφωνο. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που η εφαρμογή αφεθεί να «τρέχει» σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, θα φωτογραφήσει και ηχογραφήσει οποιονδήποτε μπει σε αυτό ενώ ο ένοικος απουσιάζει. Επίσης, μπορεί να στείλει άμεσα τις εικόνες και τα ηχητικά των εισβολέων στο βασικό τηλέφωνο του χρήστη, ενημερώνοντάς τον για την αναταραχή, ενώ χρησιμοποιεί και τον αισθητήρα φωτός του τηλεφώνου για να ενεργοποιεί έναν συναγερμό εάν το δωμάτιο σκοτεινιάσει απότομα ή αν ανάψει κάποιος φακός.

«Φανταστείτε ότι έχετε ένα σκύλο-φύλακα που θα μπορούσατε να παίρνετε μαζί σας σε οποιοδήποτε δωμάτιο ξενοδοχείου και να τον αφήνετε εκεί όταν απουσιάζετε. Και είναι πραγματικά έξυπνο, και βλέπει οτιδήποτε συμβαίνει και το καταγράφει» δήλωσε στο Wired ο Σνόουντεν, σε κρυπτογραφημένη τηλεφωνική επικοινωνία από τη Μόσχα, όπου ζει από το 2013. «Η κεντρική ιδέα είναι να διασφαλιστεί πως ο φυσικός χώρος γύρω σας είναι ασφαλής».

Βεβαίως, οποιαδήποτε εφαρμογή καταγράφει το τι συμβαίνει στον χώρο όπου βρίσκεται και αποστέλλει τα στοιχεία μέσω Ίντερνετ θα μπορούσε η ίδια να αποτελέσει τρωτό σημείο από άποψης ιδιωτικότητας, για αυτό και έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα ασφαλείας, όπως η ενσωμάτωση της εφαρμογής κρυπτογραφημένου messaging Signal, ώστε κάθε ενημέρωση, φωτογραφία και ηχητικό να αποστέλλεται μέσω end-to-end κρυπτογράφησης. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να τη βάλουν να συνεργάζεται με την εφαρμογή Orbot, που περιλαμβάνει την επιλογή μετατροπής του τηλεφώνου σε Tor Onion Service- στην ουσία, έναν server του darknet, έτσι ώστε η επικοινωνία με το τηλέφωνο να γίνεται μέσω του, εξαιρετικά δύσκολου στην παρακολούθηση, δικτύου του Tor.

Η εφαρμογή αποτελεί καρπό της συνεργασίας μεταξύ του The Guardian Project και του Freedom of the Press Foundation, του οποίου πρόεδρος είναι ο Σνόουντεν. Ανακοινώθηκε ως open source project, και η έκδοση που κυκλοφόρησε είναι public beta. Σημειώνεται πως ο Σνόουντεν αναγνωρίζει ότι το Haven δεν μπορεί να εμποδίσει έναν εισβολέα που θέλει να προκαλέσει σωματική βλάβη σε κάποιον- αλλά απλά και μόνο μέσω της παρουσίας του δυσκολεύει τα πράγματα: «Αν είστε η μυστική αστυνομία που εξαφανίζει ανθρώπους, το Haven αυξάνει τη δυσκολία- πρέπει να ανησυχείτε πως κάθε κινητό τηλέφωνο μπορεί να αποτελεί πιθανό μάρτυρα».