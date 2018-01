Αυξανόμενος βαίνει ο αριθμός των ανθρώπων που αναζητούν εργασία, αξιοποιώντας τις υποδομές της τεχνολογίας. Σήμερα, υπερδιπλάσιος αριθμός ανθρώπων - σε σχέση με το 2015 - σε Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία και Μεξικό, χρησιμοποιεί εφαρμογές (apps) για να υποβάλει το βιογραφικό του σε θέσεις εργασίας. Στο μεταξύ, περισσότεροι από τους μισούς προτιμούν να κάνουν χρήση εφαρμογών κινητών για την εύρεση νέας εργασίας, ενώ κάποιοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον επιτραπέζιο υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση, η εξατομίκευση φαίνεται να είναι το “κλειδί” όσον αφορά τη χρήση των εφαρμογών αυτών: περισσότεροι από ένας στους τρεις αναφέρουν ότι τα μηνύματα επικοινωνίας που δεν είναι προσωποποιημένα, υπονομεύουν την αξιοπιστία του εργοδότη.

Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από έρευνα, η οποία διαπιστώνει ότι η τεχνολογία, στην πιο προσωποποιημένη της διάσταση, αποτελεί προτεραιότητα για όσους αναζητούν εργασία. Πρόκειται για τα ευρήματα νέας έρευνας της ManpowerGroup Solutions, με τίτλο “Swipe Right: Candidate Technology Preferences During the Job Search”, η οποία φέρνει στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για περισσότερα από 14.000 άτομα σε 19 χώρες σε σχέση με τις προτιμήσεις εφαρμογών (apps). Η έρευνα περιλαμβάνει πρακτικά βήματα, που μπορούν να ακολουθήσουν οι εργοδότες για να προσελκύσουν και να διακρατήσουν υψηλών αποδόσεων εργαζόμενους.

“Στη σημερινή όχι και τόσο ανοιχτή αγορά εργασίας, η εμπειρία του υποψηφίου είναι πρωταρχικής σημασίας. Υπάρχει πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εκείνες τις εταιρείες που συνδυάζουν την υψηλή τεχνολογία και αλληλεπίδραση με τους υποψηφίους, με τρόπο που να είναι ελκυστικές για τα κορυφαία ταλέντα”, αναφέρει η ManpowerGroup. Όπως εξηγεί η εταιρεία στην έρευνα, “οι αποφάσεις καριέρας είναι από τις πιο σημαντικές και οι σχέσεις παίζουν μεγάλο ρόλο για την τελική επιλογή. Η τεχνολογία μπορεί να απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης, αλλά δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή για την προσέλκυση ενός υποψηφίου”.

Πρακτικές συμβουλές

Η ManpowerGroup Solutions δίνει οκτώ πρακτικές συμβουλές για τους εργοδότες, όπως:

“- Σκεφτείτε “έξυπνα” όπως το “smartphone”. Οι εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να αυξήσουν τον αριθμό των αιτήσεων, που λαμβάνουν οι εργοδότες. Οι εταιρίες θα επιτύχουν το κατάλληλο ταίριασμα υποψηφίου- ρόλου μέσω μιας εξατομικευμένης - με επίκεντρο τον υποψήφιο - προσέγγισης επικοινωνίας.

- Κινηθείτε εκτός των παραδοσιακών πλατφορμών και HR εφαρμογών. Είναι πιο εύκολο να συναντήσετε τους υποψηφίους στα σημεία που ήδη βρίσκονται, αντί να επιμένετε να δοκιμάσουν κάτι νέο.

- Ακολουθείστε τη νέα τάση των “bots”. Με τη νέα τεχνολογία των bots, ένας εργοδότης που χρησιμοποιεί (ή δεν χρησιμοποιεί) σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των προσλήψεων, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για την εταιρία και τις αξίες της στους υποψηφίους. Τα chatbots (πρόκειται για προγράμματα που μιμούνται την ομιλία, με τα οποία ο χρήστης αλληλοεπιδρά, κάνει δηλαδή chat) θα πρέπει να αποτελούν επέκταση του brand, να είναι ανοιχτά και διαφανή προς τους υποψηφίους ότι είναι bots, συμπληρώνοντας και όχι να αντικαθιστώντας την ανθρώπινη αλληλεπίδραση”.

Πηγή: sepe.gr