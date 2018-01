Σύμφωνα με το TechCrunch, αρκετοί χρήστες έχουν διαμαρτυρηθεί στο Twitter σχετικά με το πρόβλημα. Ένας χρήστης μάλιστα ανέβασε βίντεο στο οποίο παρουσιάζει ακριβώς το είδος του προβλήματος. Όπως φαίνεται στο tweet, ο χρήστης είναι σε θέση να πληκτρολογήσει μόνο μερικές λέξεις στο πεδίο μηνυμάτων πριν το πληκτρολόγιο «παγώσει» τελείως, εμποδίζοντας τον να δακτυλογραφήσει οτιδήποτε άλλο.

@messenger your app is totally broken on iOS 11 right now. I can only type 1-2 words. pic.twitter.com/Dx82BJVwEm