Οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου μέσα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εστιάζονται στην κυβερνοασφάλεια και στους κινδύνους που σχετίζονται με τα δεδομένα, σύμφωνα με την 8η ετήσια έκδοση της έρευνας της ΕΥ και του Institute of International Finance (IIF) για τους Διευθυντές Διαχείρισης Κινδύνου (Chief Risk Officers – CROs), Restore, rationalize and reinvent: a fundamental shift in the way banks manage risk.