Στο πλαίσιο εκδήλωσης για εκπροσώπους του Τύπου η Huawei παρουσίασε το ολοκαίνουριο Huawei P smart, την πρώτη της mid-range συσκευή με Full View Screen στα 249 Ευρώ, ένα απτό παράδειγμα του στόχου της Huawei να κάνει προσιτή την εμπειρία της οθόνης Full View 18:9 σε περισσότερους καταναλωτές διατηρώντας ταυτόχρονα κορυφαίο σχεδιασμό και ποιότητα κατασκευής.

Οι καινοτόμες ενέργειες της Huawei στον κλάδο των smartphones σε συνδυασμό με τη σημαντική επένδυσή της σε Έρευνα και Ανάπτυξη συνετέλεσαν στην ανάπτυξή της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως δήλωσε ο κ. Lin Bing, Country Manager, Devices - Huawei Ελλάδος «Η Huawei μετά από μια επιτυχημένη στρατηγική 2 ετών βρέθηκε τον Δεκέμβριο στην 1η θέση με μερίδιο αγοράς 24,7% - από μόλις 4,2% το 2015 - ενώ παρουσίασε ταυτόχρονα εντυπωσιακή άνοδο και στο brand consideration το οποίο αποδεικνύει στην πράξη την αναγνώριση από το καταναλωτικό και τη δυναμική της εταιρείας στην Ελλάδα».

Η σταθερά ανοδική πορεία της Huawei δεν περιορίστηκε μόνο στην Ελλάδα καθώς στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τη Σκανδιναβία ξεπέρασε το 20% και σήμερα αποτελεί έναν εκ των τριών μεγαλύτερων κατασκευαστών smartphones παγκοσμίως, καταλαμβάνοντας μάλιστα την 1η και τη 2η θέση σε πλήθος ευρωπαϊκών αγορών.

Σήμερα η Huawei έχει καταστεί ένα παγκοσμίως αναγνωρίσιμο premium brand με σταθερή παρουσία στις μεγαλύτερες λίστες με τα πολυτιμότερα εμπορικά σήματα παγκοσμίως. Το 2017 η Huawei βρέθηκε στο Νο 49 της λίστας BrandZ, στο Νο 88 της λίστας του Forbes και στο Νο 40 της λίστας Brand Finance Global 500.

Δεν είναι τυχαίο πως τον Νοέμβριο του 2017 η Huawei παρείχε υποστήριξη στην International Data Corporation (IDC) στη δημιουργία της Λευκής Βίβλου με τίτλο «Mobile AI and the Future of Intelligent Devices» για την περαιτέρω ανάλυση των αλλαγών στη βιομηχανία των smartphones και την καταγραφή των καταναλωτικών τάσεων. Η επόμενη τάση στον κλάδο των smartphones θα είναι αδιαμφισβήτητα το FullView Screen και το P Smart είναι το πρώτο απτό δείγμα.

Τέλος, η Huawei παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας «Smart(phone) Relationships» που διενεργήθηκε για λογαριασμό της από την IPSOS σε 12 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία και Τσεχία) με στόχο να εξετάσει τη σχέση των ανθρώπων με τα smartphones τους. Αποτέλεσε εξ άλλου και τη βάση της καμπάνιας #AddictedToYou μέσω της οποίας η Huawei παρουσιάζει τον ρόλο των smartphones στην καθημερινότητά μας, παρακινώντας την ίδια στιγμή το κοινό να περνά περισσότερο χρόνο με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Το 2017 αποτελεί ορόσημο για το success story της Huawei και το νέο έτος έχει μπει εξίσου δυναμικά δίνοντας νέα ώθηση στην στρατηγική ανάπτυξης. Με καινούριες συσκευές, νέες καμπάνιες, πραγματικά πελατοκεντρικό after sales service με δωρεάν Pick Up & Return ή Same Day Repair με επίσκεψη σε ένα από τα official centers σε Αθήνα ή Πάτρα, η εταιρεία ενισχύει ακόμα περισσότερο τη σχέση της με το καταναλωτικό κοινό, εμβαθύνοντας στον τρόπο με τον οποίο αυτό χρησιμοποιεί το smartphone του, απόδειξη του γνήσιου ενδιαφέροντός της και της ειλικρινούς προσπάθειάς της να κατανοήσει τα «θέλω» και τις ανάγκες του και να καταστεί ένα πραγματικό premium love brand.