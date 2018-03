Χίλια χιλιόμετρα κατέγραψαν τα κοντέρ των 99 Ελλήνων που συμμετείχαν στην αποστολή καινοτομίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ). Όπως αναφέρεται η ελληνική αποστολή στο κεντρικό περίπτερο του MWC18, αποτελείται από 86 μέλη και στο 4YFN από 13.

Οι συναντήσεις που έλαβαν χώρα, τόσο στο Congress όσο και στο 4YFN, έφτασαν τις 480, εκ των οποίων το 20% προβλέπεται να έχει αποτέλεσμα την επίτευξη συμφωνίας συνεργασίας. Μόνο στο meeting room του ελληνικού περιπτέρου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 συναντήσεις τις τρεις πρώτες ημέρες της έκθεσης.

Στο επίπεδο των επαφών που έγιναν με διεθνείς αποστολές, η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην οργάνωση συναντήσεων τόσο σε θεσμικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο, οι οποίες θα δημιουργήσουν ουσιαστικές προϋποθέσεις δικτύωσης των ελληνικών εταιρειών. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις αποστολές της Ουάσινγκτον, Ρωσίας, Καναδά, Σουηδίας, Ισπανίας, Αργεντινής, Ισραήλ, Τουρκίας, Εσθονίας, Κίνας, Γαλλίας, Βραζιλίας, το Invest in Bavaria, Invest in Great Britain, το Enterprise Holland, the Hague Business Agency και τον οργανισμό καινοτομίας της περιφέρειας της Καταλονίας.

Ξεχώρισαν οι συναντήσεις με την Υπηρεσία Εμπορίου της Πολιτείας της Washington όπου μέσα στα άμεσα σχέδια είναι η διαμόρφωση ενός πλάνου διασύνδεσης ανάμεσα στις ελληνικές και αμερικανικές εταιρείες, workshops και ανταλλαγή επισκέψεων, το Enterprise Holland όπου δρομολογήθηκαν επαφές ανάμεσα στις εταιρείες των δύο οικοσυστημάτων και το Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου του Οντάριο όπου καταγράφηκαν οι δυνατότητες ευρύτερης συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, εξελίχθηκαν b2b επαφές ανάμεσα σε 10 εταιρείες του ελληνικού οικοσυστήματος και του Documentation Project της Μόσχας.

Εξαιρετικά είναι και τα αποτελέσματα της πρώτης φετινής συμμετοχής της Ελλάδας στο 4YFN.

Οι ομάδες που συμμετείχαν πραγματοποίησαν συναντήσεις με επενδυτές (investors και business angels), με περισσότερες από 40 εταιρείες – υποψήφιους πελάτες ή publishers και accelerators και incubators από Φινλανδία και Ισπανία. Μάλιστα, η διεθνής φαρμακευτική εταιρία Pfizer έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημιουργία παιχνιδιού, με σκοπό την ενημέρωση ασθενών σχετικά με την αγωγή τους σε συνεργασία με την Traptics. Παράλληλα, το The Voice of America εξέφρασε την πρόθεση για συνεργασία με την Happyland Entertainement, η οποία δέχθηκε και πρόταση για συμμετοχή σε 3 διεθνείς διαγωνισμούς. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ομάδα της Happyland είχε και την ευκαιρία του pitch στο Discovery Area μπροστά σε investor.

Σε ότι αφορά τις θεσμικές συναντήσεις, ξεχώρισαν οι επαφές που έγιναν με τους διοργανωτές της έκθεσης όπου διερευνήθηκε, η δυνατότητα διοργάνωσης αντίστοιχων θεματικών εκδηλώσεων στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Όπως δήλωσαν ο πρόεδρος Κώστας Χανιώτης και ο γενικός διευθυντής του ΣΕΚΕΕ, Γιάννης Γιανναράκης: « Η Ελλάδα φέτος ανέβηκε κατηγορία στο MWC18 και επιβεβαίωσε το σύνθημά μας «Greece Scales Up” που εκφράζει και το δυναμισμό των ελληνικών εταιρειών καινοτομίας.

Η ελληνική συμμετοχή συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το Enterprise Greece και τον ΣΕΚΕΕ, με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, του Corallia και της ΕΕΚΤ, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων για τον κλάδο της τεχνολογίας που περιλαμβάνει τη συμμετοχή στις μεγαλύτερες διεθνείς εκδηλώσεις. Επίσης, τέλεσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Τουρισμού, ενώ βασικοί χορηγοί του σπουδαίου αυτού εγχειρήματος για την ελληνική εξωστρέφεια ήταν η Eurobank και η Samsung.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες και οργανισμοί στο MWC και στο 4YFN: Apifon, Baggagement, Centaur Analytics (Centaur.ag), Collectives, Cytech, DANAOS, Direct Solutions, FASMETRICS, Gemcraft Games, Happyland Entertainment, InAccel, Industry Disruptors Game Changers, INLIFE, Invent ICT, METIS CYBERTECHNOLOGY, Motivian, Nous4Health, Noveltech, CityZenApp.gr (SaaS Platform), Propulsion Analytics, Protonyx Data Services, Purposeful, Regate, SBOING.NET, SetelHellas, SoftOne, SOFTWeb, Space Hellas, Starttech Ventures, Syncbnb, TELENAVIS, Tourismart, Traptics, Workathlon.