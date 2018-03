Aν τα νέα για την πρώτη εγχείρηση με τη χρήση γυαλιών mixed reality HoloLens σας εντυπωσίασαν, αν ακούσατε με ενδιαφέρον για drones που οδηγούν μεταγωγά καράβια πιο γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό τους, ή αν χαμογελάσατε στο άκουσμα της ειδησης ότι κινητήρες αεροπλάνων δίνουν πληροφορίες για την μελλοντική τους συντήρηση αποτρέποντας βλάβες που μπορεί να κόστιζαν ζωές, αν αναρρωτιέστε που είναι αυτές οι “Smart Cities” για να τις επισκεφθείτε, αν ονειρεύεστε έναν ψηφιακό personal assistant στις υπηρεσίες σας, τότε ανήκετε σίγουρα στο κοινό που θα εκτιμήσει το The Future Computed – ένα White Paper – Βιβλίο της Microsoft που φιλοδοξεί να θέσει το πλαίσιο στη παγκόσμια συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όταν δύο από τα κορυφαία στελέχη της Microsoft, ο Brad Smith, President & Chief Legal Officer και ο Harry Shum, Executive Vice President του Microsoft AI & Research Group, δύο άνθρωποι με διαφορετικό background, γνώσεις αλλά και ρόλο στην εταιρεία αποφασίζουν να γράψουν από κοινού ένα βιβλίο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καταλαβαίνουμε ότι η συζήτηση για τον ρόλο της στην κοινωνία έχει ξεκινήσει δυναμικά και ότι οι αλλαγές που φέρνει η ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για την νούμερο ένα εταιρία τεχνολογίας διεθνώς.

Την συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ρόλο της στην κοινωνία άνοιξε η Microsoft και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum ΙΙΙ, εμπνέοντας το κοινό μέσα από ομιλίες και συζητήσεις με τη συμμετοχή σημαντικών στελεχών της εταιρίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, τόσο από τον επιχειρηματικό, όσο και από τον ακαδημαϊκό και πολιτικό χώρο. Η κα. Πέγκυ Αντωνάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα, υπερασπίστηκε την τεχνολογία και ανέλυσε, σε δύο από τα panels του Forum, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επηρεάσει και να βελτιώσει τη ζωή μας.

Ακόμη μίλησε για την ανάγκη να υιοθετήσουμε τις αλλαγές που φέρνει η νέα εποχή αλλά και τη σχέση τεχνολογίας & δημοκρατίας, μιας ισορροπίας που οφείλουμε να διασφαλίσουμε χωρίς φόβο και προκαταλήψεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο κλειστού γεύματος που διοργάνωσε η εταιρεία με κεντρικό ομιλητή τον Jeff Bullwinkel, Associate General Counsel and Director of Corporate, External & Legal Affair της Microsoft Europe συζητήθηκε αναλυτικά το θέμα του ρόλου που η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να παίξει στην κοινωνία. Το έντονο ενδιαφέρον για το θέμα υπογράμμισε η παρουσία, στη συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος Πάυλος Τσίμας, του Αμερικανού Πρέσβη, Geoffrey Pyatt, του κ. Νίκου Παππά, Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και στελεχών του υπουργείου και επιχειρηματικών παραγόντων.

Microsoft και ΑΙ: Παρελθόν, Παρόν και πολύ ...Μέλλον!

Η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε τις τελευταίες δύο περίπου δεκαετίες. Οι ψηφιακές τεχνολογίες, έχουν καταστήσει τους ανθρώπους πιο παραγωγικούς, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, μαθαίνουμε, καταναλώνουμε και εργαζόμαστε. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Οι ευκαιρίες είναι πολλές, το ίδιο όμως και οι προκλήσεις και οι ανησυχίες. Η Microsoft, εδώ και 25 χρόνια, οδηγεί την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης και σήμερα, με αίσθηση της μεγάλης ευθύνης που της αναλογεί, ανοίγει τη συζήτηση για τον ρόλο της στην κοινωνία και συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ενός ηθικού πλαισίου που θα καταστήσει τις νέες τεχνολογίες προσβάσιμες σε όλους, ενισχύοντας τις ανθρώπινες δυνατότητες και ταλέντα.

Η τεχνητή νοημοσύνη σημειώνει τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο και αυτό οφείλεται σε τρείς κυρίως εξελίξεις: την διάθεση σημαντικού αριθμού δεδομένων (big data), την αξιοποίηση εργαλείων, όπως το cloud και τους ισχυρούς αλγόριθμους που αναπτύσσουν οι ερευνητές.. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέψουν σε συστήματα υπολογιστών να δουν, να ακούσουν, να μάθουν και να έχουν λογική, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την βελτίωση κλάδων όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η αντιμετώπιση της φτώχιας και η δημιουργία ενός περισσότερο βιώσιμου μέλλοντος. Πώς όμως μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης θα έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο;

Ξεκινώντας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με τη δημιουργία του Microsoft Research, η εταιρεία επένδυσε στις βασικές αρχές της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η αναγνώριση του λόγου και το computer vision, με σκοπό να τις κάνει διαθέσιμες σε κάθε άνθρωπο και επιχείρηση. Έτσι μέσα σε τρείς δεκαετίες, η Microsoft ανέπτυξε τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν τον ανθρώπινο λόγο με ποσοστό σφάλματος 5,9% και την εικόνα με ποσοστό σφάλματος μόλις 3,5%, με αποτέλεσμα ένας υπολογιστής να βλέπει, να ακούει, να μαθαίνει και να αιτιολογεί.

Εκτός από τις ευκαιρίες που έχουν δημιουργήσει οι ραγδαίες εξελίξεις της εποχής μας, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) φέρνει στην επιφάνεια πολύπλοκα ερωτήματα σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει σε ορισμένες πτυχές της κοινωνίας, όπως οι θέσεις εργασίας, τα προσωπικά δεδομένα, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη.

Η Microsoft, με σκοπό να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη των νέων τεχνολογιών AI, έχει υιοθετήσει μία «ανθρωποκεντρική» προσέγγιση που στόχο έχει να ενισχύει ευστροφία και τις δυνατότητες των ανθρώπων. Η εταιρεία οδηγεί την ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης με γνώμονα τέσσερις διαχρονικές ηθικές και κοινωνικές αξίες:

Δικαιοσύνη: Οι νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια και την αμεροληψία..

Αξιοπιστία: Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρειάζεται να λειτουργούν κάτω από σαφείς παραμέτρους και να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ώστε να είναι ασφαλή.

Προσωπικά Δεδομένα & Ασφάλεια: Οι νέες τεχνολογίες χρειάζεται να συμμορφώνονται με τους νόμους περί απορρήτου και σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας ιδιωτικής ζωής και προσωπικών δεδομένων.

Συμμετοχή: Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρειάζεται να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να κατανοούν το περιβάλλον, το πλαίσιο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν.

Πίσω από αυτές τέσσερις βασικές αξίες, βρίσκονται δύο ακόμα, θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των υπολοίπων: η διαφάνεια & το αίσθημα ευθύνης. Με άλλα λόγια, οι ομάδες που αναπτύσσουν τις νέες τεχνολογίες χρειάζεται να λογοδοτούν για τον τρόπο λειτουργίας αυτών, ώστε το κοινό να κατανοεί τον τρόπο λήψης αποφάσεων και να εντοπίζει τυχόν λάθη.

The Future Computed – Μία υπεύθυνη ματιά σε ένα συναρπαστικό μέλλον

Τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά και αναπτύσσονται στο βιβλίο, με τίτλο “The Future Computed: Artificial Intelligence and its role in society”, των Brad Smith και Harry Shum, Πρόεδρο & Chief Legal Officer της Microsoft και Επικεφαλής του Τμήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, αντίστοιχα, που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Σε αυτό το άκρως ενδιαφέρον White Paper, τα δύο στελέχη της εταιρείας παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, ο όραμα της Microsoft για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έγκειται στο να δημιουργήσει συστήματα AI που θα είναι διαθέσιμα σε όλους και θα διέπονται από κοινωνικές και ηθικές αρχές, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη όλων.

Το λανσάρισμα του βιβλίου συνοδεύεται από ένα blog με το ίδιο όνομα, όπου ανεβαίνουν ιστορίες και εξελίξεις από το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και επιτεύγματα σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η αγροτική παραγωγή, η προστασία του περιβάλλοντος κ.α